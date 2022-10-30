الحويج: سنقيم معرضاً للمنتجات الجزائرية في طرابلس

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق وذلك لبحث سٌبل التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب لما له دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية، كذلك إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وخاصة ً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية .

بحسب بيانه، أكد الحويج على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإقامة مشاريع مشتركة وتسهيل الإجراءات المالية والفنية للتجار وأصحاب الشركات في البلدين.

واتفق الجانبان بختام اللقاء على تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين ، وإقامة معرض يختص بالسلع و المنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.