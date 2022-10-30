باشاغا يطلع الحبري على خطة الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد

العنوان – بنغازي

أطلع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، محافظ المصرف المركزي المكلف علي الحبري، على خطة الحكومة لتنشيط عجلة الاقتصاد.

وبحث باشاغا والحبري خلال اللقاء في مقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي اليوم الأحد تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وناقش رئيس الحكومة والمحافظ المكلف كذلك توفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها.

وتطرق المحافظ إلى قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بوضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدد الجميع على دور هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية.