سميو: وصول شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال ومن المتوقع توزيعها نهاية الأسبوع

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال وصلت الخميس الماضي.

اسميو بيّن في تصريح لمنصة “فواصل” أن أنواع التطعيمات التي وصلت هي الخماسي، والسداسي، ومضاد الالتهاب الرئوي، والروتا، ومن المتوقع وصول شحنة أخرى بداية نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن مخزون التطعيمات الآن جيد جدًا، وبانتظار وصول بعض الأنواع الأخرى، منها الالتهاب الكبدي وحديثي الولادة وغيرها، ومن المتوقع البدء في توزيعها على المراكز الصحية لصرفها للمواطنين نهاية الأسبوع الجاري.

