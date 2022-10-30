نصية يحدد أكبر مشكلة تعرقل بناء الدولة الليبية

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حدد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الأحد إحدى أكبر المشاكل التي تواجه ليبيا وتعرقل بناء الدولة.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه في “تويترو” :”ليست المشكلة في كتابة الدستور أو الاتفاق عليه، وليست المشكلة في السلطة التنفيذية والتوافق عليها، وليست المشكلة في الانتخابات وليست المشكلة في الثروة وكيفية إدارتها”.

وتابع عضو النواب في تغريدته :”المشكلة أولا وأخيرًا ومن أجل حل كل المشاكل هي السلاح ثم السلاح ثم السلاح”.

وأضاف نصية :”ما لم يتم حل هذه القضية فإن بناء الدولة لن يتم ولن يكون هناك دستور ولن تكون هناك شفافية ولن يكون هناك تداول سلمي على السلطة”.

وذكر نصية :”إذا نجح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في وضع هذه القضية على الطاولة كأولوية فإنه سوف ينجح أما إذا استخدم نفس أسلوب سابقيه فإن ما يقدمه لا يتجاوز أن يكون إبرة مخذرة كسابقاتها”.