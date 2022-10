ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على مايجري من تحركات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

دومة اعتبر أن اتفاق رئيسي النواب والدولة مجرد مقترحات غير ملزمة للمجلسين إلا بعد مناقشتها في جلسات رسمية.

