محطة خليج سرت: تزويد المحطة بـ36 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف

الوطن|متابعات

قالت مصادر فنية بمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، إنّ 36 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف تمّ إفراغه بواسطة ناقلة نفطية يوم الأحد، لتشغيل مولدات الوحدة الأولى بالمحطة لأكثر من شهر.

وأضاف المصدر أنّ الوحدة الأولى بالمحطة تنتج أكثر من 180 ميغاوات يوميًا على الشبكة العامة لشركة الكهرباء من واقع إنتاج الفعلي المستهدف 350 ميغاوات.

وأشار المصدر إلى استقبال ناقلة محملة بالوقود الخفيف لتزويد الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، على متنها أكثر من 35 ألف متر مكعب من الوقود المخصص للمحطات البخارية قبل شهر.