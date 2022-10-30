«المشري» للمبعوث الفرنسي: ملتزمون بإجراء الانتخابات على أسس قانونية سليمة

التقى خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وأوضح حساب مجلس الدولة في بيان على فيسبوك، أن الاجتماع شارك فيه النائب الثاني عمر بوشاح. ورحب المشري بالسفير الفرنسي الجديد متمنيا له التوفيق في مهامه.

وأردف البيان، أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات.

ومن جانبه جدد المشري تأكيده على التزام مجلس الدولة بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال.