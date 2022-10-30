الدبيبة يبحث مع فتحية العريبي العراقيل التي تواجه عمل مركز بنغازي الطبي

العنوان – طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، مع مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المركز في أداء مهامه.

وناقش الدبيبة خلال الاجتماع في مكتبه بحضور وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، آلية عمل المراكز الطبية وفق قرار مجلس الوزراء بشأن استقلالية المراكز.

وتطرق اللقاء إلى خطة المراكز لمعالجة أوضاع مرضى الأورام ومدى توفر الجرعات اللازمة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لوزارة المالية بدعم المراكز لتقديم خدماتها.