ليبيا- أكد خبير التسويق طارق زايد أن ما يحدث في السوق من تخفيض لأسعار السلع عبارة عن تسويق ماكر أو مصيدة للمستهلك.

زايد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن مبدأ التسويق الذي يسمى فخ الاستهلاك أو تأثير الطعم، يستدرج المستهلك عبر سلعة معينة من خلال تخفيض سعرها ليقوم بشراء سلع أخرى ترتبط بها.

