الطبلقي: تأجيل جلسة النواب غدا إلى الأربعاء أو الأسبوع المقبل

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أعلنت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، عن احتمالية تأجيل جلسة مجلس النواب غدا الاثنين.

وأشارت الطبلقي إلى عدم وجود أي دلالات لعقد جلسة للمجلس غداً الاثنين، مرجّحة عقدها ليوم الأربعاء، أو الأسبوع المقبل.