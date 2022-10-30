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الطبلقي: تأجيل جلسة النواب غدا إلى الأربعاء أو الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعلنت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، عن احتمالية  تأجيل جلسة مجلس النواب غدا الاثنين.

وأشارت الطبلقي إلى عدم وجود أي دلالات لعقد جلسة للمجلس غداً الاثنين، مرجّحة عقدها ليوم الأربعاء، أو الأسبوع المقبل.

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الوطن الليبية

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