الحكومة الليبية تسلّم شركة الكهرباء الدفعة الثالثة من المواد الكهربائية

أخبار ليبيا 24

سلّمت لجنة إدارة الإزمة بالمنطقة الشرقية التابعة للحكومة الليبية، الشركة العامة للكهرباء، الدفعة الثالثة من المواد الكهربائية.

الحكومة الليبية أوضحت في بيان لها عبر منصتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الكمية الموزّعة تشتمل مجموعةً من الكوابل ذات الأحجام المختلفة؛ وذلك سعيًا لدعم الشركة العامة للكهرباء في مواجهة الأعطال الطارئة، وتحسين أداء الشبكة الكهربائية، تزامنًز مع قرب حلول فصل الشتاء، وفقًا للبيان.

وأشارت الحكومة في ذات البيان بأن هذه الخطوة جاءت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الحكومة و رئيس لجنة الأزمة السيد علي فرج القطراني، بالتنسيق مع وزير الكهرباء و عضو لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية.