النيابة العامة تأمر بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس

العنوان – بنغازي

أصدر وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، أمرًا بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأوضح مكتب النائب العام أن حبس المتهم بتهم تزوير مستندات رسمية؛ وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه؛ وتحقيق منافع غير مشروعة.

وأضاف المكتب ان المتهم قام بسحب 540 طنا من سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة، باستعمال مستندات رسمية مزورة واستحوذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن كمية السماد التي تم الاستيلاء عليها، كانت مخصَّصة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية قمينس.