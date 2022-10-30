وصول قرابة الـ70 ألف طن من القمح إلى ميناء الخمس البحري

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى أرصفة ميناء الخمس البحري قُرابة الـ70 ألف طن من حبوب القمح، ومئات السيارات المستعملة.

الشركة الليبية للموانئ، نشرت بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “SHIPPER” التابعة للوكيل الملاحي، المرجان الأحمر، وعلى متنها 200 سيارة مُستعملة.

وبحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ، استقبلت أرصفة الميناء السفينة “CORN” التابعة للخط الملاحي ، دروب الاطلس، محملة بـ34 ألف و 850 طن من القمح الصبّ، بالإضافة إلى وصول السفينة “MEARY” التابعة للوكيل الملاحي، الأفق اللامع وعلى متنها 35 ألف طن من القمح الصبّ، ليكون إجمالي كمية القمح الواصلة للميناء 69 ألف و 850 طن من القمح الصبّ.