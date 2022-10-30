الخوجة: سندعم أي حلٍ يسير بنا نحو الاستقرار

أكدت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب، أن “أهم عوامل نجاح الانتخابات هي حكومة هدفها الأول إجراء الانتخابات إلي جانب القيام بالمهام الضرورية التي تمس حياة المواطن”.

وقالت الخوجة، في تصريح صحفي، إن “وجهة نظري بأن أي حل يمكن أن يسير بنا بخطوات ثابتة نحو الاستقرار وبناء الدولة وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاء على الدستور سنكون داعمين له وبكل قوة”.

وأعربت عن تمنيها أن “يكون قرار مجلس الأمن الـ 2656 ملزمًا ويسير بنا نحو دولة مستقرة ندخل بها منظومة دول العالم ذات السيادة”.

وأشارت الخوجة، إلى أن “توافق المصرف المركزي والحكومة شيء ضروري للسير بالعملية بخطى ثابتة لتحقيق الهدف وهو الانتخابات”.

وأوضحت الخوجة أن “الحكومة تحتاج لتمويل وميزانية معتدلة تناسب مصروفاتها”.