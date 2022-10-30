الاتحاد الأوروبي: تمويل اتفاق لمراقبة الحدود المصرية مع تزايد الهجرة عبر ليبيا

الوطن / متابعات

أصدر وفد ممثل عن الاتحاد الأوروبي في القاهرة بيانًا يتعلق بتوقيعه اتفاقًا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا عبر السواحل الليبية.

ووفقا لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود عبر ليبيا، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.