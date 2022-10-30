البنك الدولي يشارك في منتدى ليبيا السنوي الرابع للتنمية المصرفية

من المقرر أن يشارك البنك الدولي في منتدى ليبيا السنوي الرابع للتنمية المصرفية ، حسبما أفاد منظمو منتديات تنمية القطاعات (SDF) وسيعقد المنتدى في فندق لايكو في تونس في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر.

وأفاد التقرير” SDF” أن البنك الدولي سيناقش التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدا ليبيا ، بما في ذلك ما ورد في تقرير للاقتصاد الليبي السنوي 2022 .

وناقش التقرير من بين مواضيع أخرى إنتاج النفط المتقلب في ليبيا والنشاط الاقتصادي المتقلب والتضخم المتصاعد في البلاد وأزمة السيولة المستمرة.

وبحسب التقرير أن المنتدى هو مستقل عن الحكومة حيث أنه يتكون من حوارات مفتوحة حول جميع القضايا ذات الصلة ويقام سنويا في شراكة ورعاية مجموعة من المصارف الليبية فضلا عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية تهدف كل نسخة من المنتدى إلى متابعة توصيات الدورات السابقة والبناء عليها لصياغة البرنامج والأهداف العامة.