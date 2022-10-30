التومي يتفقد الوضع الأمني والخدمي في عدد من بلديات العاصمة

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أجرى وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، رفقة وزير الاسكان والتعمير، ووزير الموارد المائية، ووكيل وزارة الرياضة، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، جولة تفقدية لمنطقة سهل الجفارة؛ للأطلاع على سير العمل ببعض المرافق.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، قالت في بيان لها عبر موقع فيسبوك، أن الجولة التفقدية تخللها اجتماعٌ موسع مع عمداء بلديات منطقة الجفارة، نُوقش فيه جملة من الملفات الخدمية والأمنية، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة المهام والواجبات الأمنية لمديرية أمن الجفارة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الداخلية افتتح طريق الزهراء الجديد؛ كخطوة تهدف للتقليل من الازدحامات المرورية وربط شبكة الطرق لتسهيل حركة التنقل على الطرقات العامة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن التومي وعقب إنتهاءه من تفقد المرافق والخدمات بجفارة، توجه إلى بلدية تاجوراء، وذلك للاطلاع على عدد من المشاريع المُزمع إنشاؤها، وفقًا لبيان الوزارة.