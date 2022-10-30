عمران: منح المواطنة لأبناء الليبيات يفتح الباب لتمتعهم بمنحة الزوجة والأبناء

أكدت عضو الهيئة التأسيسية للدستور نادية عمران، أن “قرار عبدالحميد الدبيبة بمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنة يفتح الباب لتمتعهم بمنحة الزوجة والأبناء”.

وقالت «عمران» في تصريحات صحفية، إن “القرار حدد تمتعهم بخدمات بعينها، كالتعليم والعلاج، لكنه أشار إلى إمكانية أن يشمل حقوقاً أخرى”.

وأضافت أن “البعض قد يطعن في هذا القرار، لأن هناك حقوقاً لا تمنح إلا بعد الحصول على الجنسية الليبية”.

ولفتت إلى أن “منح الجنسية في هذا الوضع الهش الذي تعيشه ليبيا ومؤسساتها، قد ينجم عنه إشكاليات عدة”.

وختمت موضحة أن “قرار الدبيبة دعاية سياسية من الحكومتين المتصارعتين على السلطة التنفيذية في ليبيا”.