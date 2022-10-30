بالفيديو والصور: مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون ‘جمال التراث هوية الثقافة’

تتوشح هون الليبية في كل عام بزينة مهرجان الخريف السياحي الدولي، مقدّمة لروادها أجمل اللوحات الشعبية والعروض الثرية والبرمجة المتنوعة الفريدة. وأحيت هون المهرجان هذا العام تحت شعار “جمال التراث هوية الثقافة”.

فعلى مدى أربعة أيام يقدّم المهرجان عروض الفنون الشعبية، والأزياء والأكلات والصناعات التقليدية والحرف اليدوية، ومعرض التمور ومنتجات النخلة، وعروض شارع النخلة بفضاءات مدينة هون القديمة، ومشاهد ولوحات تجسيد مظاهر الحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية ووسائل التعليم وطرق الزراعة التقليدية، التي تستضيفها ضاحية القصير ومزرعة دار بركوس التراثية.

ذلك إضافة إلى عروض الفروسية الشعبية في مضمار الفوارة، بمشاركة كوكبة من الفرسان، ومسابقات تحدي الرمال على كثبان رملة الحاج أعمر، وتنظيم بطولة الكرة الحديدية، ومعرض السيارات الكلاسيكية، وفق اللجنة الأهلية وإدارة الدورة المشرفة على المهرجان.

كما يتم على هامش المهرجان إحياء أمسيات وأصبوحات شعرية، وعروض مسرحية، ومعارض صور ضوئية ورسوم تشكيلية، وأفلام وثائقية ضمن برنامج سينما الخريف، وملتقى شباب الخريف.

صورة جميلة ترسمها هون وتقدّمها للجميع في أعرق مهرجان صحراوي بليبيا، يتحدّى كل الأزمات والصراعات ويؤكّد أن ليبيا بلد الحياة والهوية والتراث.

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