شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على حالات العنف التي تشهدها المدارس على خلفية حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير هنية الورفلي داخل حرم المدرسة، الثلاثاء الماضي، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة، حبس متهمة بالاعتداء على مديرة المدرسة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهان وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، عندما قال إن المستشار النائب العام، تابع ما ذاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ما أصاب مديرة مدرسة «درع ليبيا» بمنطقة قصر بن غشير، وإخصائية اجتماعية في المدرسة نفسها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

– «الداخلية» و«التعليم» تناقشان آليات مواجهة العنف المدرسي ضد الطلاب

العنف المدرسي.. ماهية الظاهرة وأسبابها

وفي يناير الماضي، أثارت واقعة تعرض طلاب مدرسة ثانوية لعقاب جماعي في نطاق مراقبة تعليم سوق الجمعة، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات فورية، وفتح تحقيق فوري بالواقعة.

وناقشت الحلقة ماهية ظاهرة العنف في المدارس وأسبابها والسبل الأمثل لإيجاد الحلول مع كل من: الدكتورة فوزية بن غشير رئيس منظمة طريقي لحماية المرأة والطفل، والدكتور صالح الحويج أستاذ الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والدكتور عقوب عبدالله عقوب وزير التعليم الأسبق بالحكومة الليبية الموقتة.

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