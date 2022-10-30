السفير الأمريكي: الولايات المتحدة مسرورة بتجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المبعوث الخاص لدى ليبيا، السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”، إن الولايات المتحدة مسرورة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة وتتعهد بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة باتيلي في جهوده لاستعادة الزخم نحو الانتخابات.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع أول من أمس الجمعة على قرار يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنة أخرى حتى 31 أكتوبر 2023.