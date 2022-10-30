نصية: سبب الأزمة في السلاح وليس في كتابة الدستور أو الاتفاق عليه

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن المشكلة وسبب الأزمة في البلاد لا تكمن في كتابة الدستور او الاتفاق عليه أو حتى في في السلطة التنفيذية و التوافق عليها بل هي السلاح ثم السلاح ثم السلاح على حد وصفه.

وحذر نصية خلال سلسلة تغريدات له من عدم حل هذه القضية الذي سيعيق بناء الدولة بالإضافة إلى عدم التمكن من وجود دستور أو تداول سلمي على السلطة في حال تجاهل تلك المعضلة.

ورهن نصية عبر تغريداته نجاح المبعوث الأممي الجديد في حال وضع هذه القضية على الطاولة كأولوية مؤكدا أن استخدام ذات الأسلوب الذي انتهجه سابقيه فان ما يقدمه لا يتجاوز ان يكون إبرة مخذرة كسابقاتها بحسب عضو مجلس النواب.