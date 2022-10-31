الشركة العامّة للكهرباء تعقد اجتماعاً لمناقشة الاستعدادت لفصل “الشتاء”

الوطن / متابعات

أجرى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، اجتماعاً، أمس الأحد ، بمقر الشركة العامة للكهرباء، أعضاء مجلس الإدارة وبعض المدراء العامين بالشركة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الاجتماع “يأتي لمتابعة الأعمال المنجزة من قبل الإدارات التشغيلية والفنية بالشركة ومناقشة الخطط الموضوعة و الأعمال التي تم تنفيذها لمجابهة الدروة الشتوية”.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، والإسراع في استكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية؛ ولإدخال قدراتها الإنتاجية على الشبكة ومنع انقطاع الكهرباء خلال موسم الشتاء.

من جهتهم أعلن مدراء الإدارة العامة بالشركة، اقتراب دخول الوحدتين الغازيتين الأولى والرابعة بمحطة الزويتينة إلى الخدمة، والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية، بالإضافة إلى الوحدتين الغازيتين الأولى والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية، والوحدة الأولى بمحطة مصراته المزدوجة تليها محطة الجبل الغربي الرويس.