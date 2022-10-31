 أحد مشروعات عودة الحياة.. «التومي» يشارك في افتتاح طرق بلدية الزهراء

شارك بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، اليوم الأحد في مراسم افتتاح الطريق الرئيسي وسط بلدية الزهراء

وأوضح حساب وزارة الحكم المحلي، على فيسبوك، أن “هذا المشروع يأتي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث وضعت هذه الطريق حل لمختنقات الطرق التي تواجهها البلدية”.

وشارك في الافتتاح وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوراه، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، الحسين سويدان، ونائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، أيمن بلقاسم، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، رجب الدالي، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي.