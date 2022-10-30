وزارة التربية و التعليم تنشر جدول مواعيد الدراسة و الامتحانات لمرحلة النقل و الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2022 2023

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، عن مواعيد الاختبارات و الامتحانات النصفية و النهائية و موعد الاجازة و عطلة نهاية السنة الدراسية لمراحل النقل و الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2022 .

حيث أصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف، القرار رقم 1442 للعام 2022، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد «2022 – 2023».

مواعيد الدراسة والامتحانات في ليبيا 2023

وسيبدأ العام الدراسي لجميع الصفوف في التعليم الأساسي والثانوي في 16 أكتوبر المقبل، حسب القرار المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وستعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثاني من 15 إلى 26 يناير المقبل، ثم عطلة نصف السنة من 29 يناير إلى الرابع من فبراير.

تعليق الدراسة في آخر أسبوع برمضان وعيد الفطر

ويبدأ الفصل الثاني في الخامس من فبراير، ثم تعلق الدراسة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل وإجازة عيد الفطر، وذلك من 16 إلى 23 أبريل، وبعدها تستأنف مجددا.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل في 11 مايو، ثم تعقد الامتحانات النهائية لهم في الفترة من 14 إلى 25 مايو.

وتنعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 28 مايو إلى الثامن من يونيو، وامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 11 إلى 22 يونيو.

جدول مواعيد الدراسة و الامتحانات لمرحلة النقل و الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2022 2023