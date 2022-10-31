سميو: توزيع تطعيمات الأطفال الروتينية على المراكز الصحية نهاية الأسبوع الجاري

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض ” عبد الباسط سميو ” إن شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال وصلت الخميس الماضي..

وبيّن “سميو” في تصريحات صحفية ، أن أنواع التطعيمات التي وصلت هي الخماسي، والسداسي، ومضاد الالتهاب الرئوي، والروتا، ومن المتوقع وصول شحنة أخرى بداية نوفمبر المقبل.

كما أشار إلى أن مخزون التطعيمات الآن جيد جدًا، وبانتظار وصول بعض الأنواع الأخرى، منها الالتهاب الكبدي وحديثي الولادة وغيرها، ومن المتوقع البدء في توزيعها على المراكز الصحية لصرفها للمواطنين نهاية الأسبوع الجاري..