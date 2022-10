بلها يعلق على قرار حكومة الدبيبة القاضي بمنح أولاد الليبيات من أجانب جميع حقوق المواطنة الليبية

ليبيا – استبعد رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها وجود أهداف سياسية وراء قرار حكومة تصريف الأعمال القاضي بمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنة الليبية، بما في ذلك مجانية العلاج والتعليم، لافتًا إلى قلة عدد المستفيدين منه، واستحالة التعويل عليهم ككتلة كبيرة يمكن استقطابها لصالح حكومة الوحدة، أو لصالح رئيسها.

بلها وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى وجود تحفظات على القرار لما قد يترتب عليه من نتائج، أهمها زيادة الأعباء المالية والخدمية على كاهل الدولة، العاجزة أصلاً عن توفير متطلبات أساسية لسكانها؛ كالمسكن والعمل والعلاج والأمن الغذائي وغيره.

وحذر بلها من أن التوسع في زواج الليبيات من الأجانب سينجم عنه آثار اجتماعية وديموغرافية تهدد النسيج الاجتماعي في المجتمع الليبي، القبلي في أغلبيته، داعيًا إلى ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها بالنظر لحالة الضعف التي تمر بها الدولة، خشية استغلالها.

