الخارجية المصرية: ما تم التوافق عليه في اجتماع الجزائر بشأن ليبيا يتسق مع الموقف المصرى

نفى ” أحمد أبو زيد “، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ما تم تدواوله من بعض وسائل الإعلام ، حول حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة ” نجلاء المنقوش ” . تمكنت من خلاله “المنقوش” من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح أمام القمة العربية تحمل إشارات توحي بمسؤولية حكومة الوحدة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات،

جاء ذلك في تصريحات صحفية ، أكد فيها السفير المصري أن ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الوزاري في الجزائر وسيتم إحالته إلى القمة بشأن ليبيا يتسق تماما مع محددات الموقف المصري..

كما أوضح ” أبو زيد ” أنه تم التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن موقف وزير الخارجية “سامح شكري” كان قوياً وواضحاً خلال المناقشات، فى مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دور فى إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير..