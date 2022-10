الحويج يتفق مع نظيره الجزائري على إقامة معرض للسلع والمنتجات الجزائرية في طرابلس

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع نظيره وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق سبل التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب، لما له من دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب بالجمهورية الجزائرية.

بدوره، أكد الحويج خلال اللقاء أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإقامة مشاريع مشتركة وتسهيل الإجراءات المالية والفنية للتجار وأصحاب الشركات في البلدين.

واتفق الجانبان تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين، وإقامة معرض يختص بالسلع والمنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

