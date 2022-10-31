الزهراء لنقي: لا مصالحة وطنية من غير وجود حكومة قويّة واحدة

الوطن / رصد

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، إن المصالحة الوطنية التي يدعو إليها المجلس الرئاسي، لن تتحقّق إلا بوجود حكومة قوية موحّدة ذات نفوذ على كامل التراب الليبي.

وغرّدت لنقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نجاح المصالحة الوطنية التي يدعو إليها المجلس الرئاسي مرهون بنجاح الجهود حول وجود حكومة واحدة قوية تبسط نفوذها على كامل تراب الوطن”.

وشدّدت لنقي على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتحريك النشاط التجاري والاقتصادي، كشروط أساسية لنجاح المصالحة، واصفةً ما دون ذلك بـ”الحبر على الورق”.