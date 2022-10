الأبلق: لن يكون للمبعوث الأممي الدور الأكبر في حل الإشكال الليبي

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن يكون قرار مجلس الأمن يعني أن المجتمع الدولي أصبح أقرب للتوافق بتمديد عمل ولاية البعثة، فالعالم الآن متجه الأنظار لمناطق أكثر سكونًا، مشيرًا إلى أن الخلاف الدائر داخل مجلس الأمن بجعل ليبيا ليست من أولويات الأطراف الدولية، وبذلك ترك الأمر للتدخلات الإقليمية التي أربكت المشهد السياسي الليبي.

الأبلق قال خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن عبد الله باتيلي وهو من دولة إفريقية ولن يكون له الدور الأكبر في حل الإشكال الليبي؛ لأنه عميق خاصة مع تدخل الأطراف الدولية والاقليمية التي لا تريد الذهاب بالمسيرة السياسية للأمام بالإضافة لوجود “فيتو” على الانتخابات في ليبيا، خاصة من قبل مصر وتدخلات دوليه وقوات أجنبيه على الأراضي الليبية وبذلك المشكلة الليبية معقده أكثر مما يتم تصوره.

واعتقد أن مسألة الانتخابات وقرار مجلس الأمن جاء في مسألة دعوة الأطراف المحلية المنخرطة في العملية السياسية بالتوصل لقاعدة دستورية لانتخابات برلمانية ورئاسية جميعه حديث تم تناوله على مدى 6 سنوات، وحتى مسألة عدم تجدد العنف ووقف إطلاق النار وغيرها كلهم يقولون لا حل عسكري في ليبيا.

وأضاف: “موضوع الهجوم على العاصمة طرابلس والسيطرة عليها بالقوة فشل، وأعتقد أن الأطراف أن هناك قوات دولية موجودة على الأرض الليبية كل طرف تدعمه بعض الأطراف، هناك القوة الموجودة في طرابلس مدعومة من قبل القوات التركية، ونتيجة دعم تركيا في رد الهجوم على طرابلس، وخليفة حفتر تدعمه الفاغنر الموجودة في الهلال النفطي والجنوب وقوات مرتزقة من السودان وتشاد وبدعم إماراتي مصري في الفترة السابقة”.

وبيّن أن المسألة الليبية أصبحت “مدولة” في ظل وجود أطراف متصارعة خارجية على الأرض الليبية، بالتالي ليبيا سائرة على نهج لبنان والعراق، مشيراً إلى أن الحل الذي يتكلم على انتخابات برلمانية ورئاسية يضع العصا في العجلة؛ لأنه لو تم الاتفاق على انتخابات برلمانية ورئاسية لن يكون هناك صناديق اقتراع يذهب إليه الناس ويضعون أصواتهم فيها.

كما أفاد أن كلام المحافل الدولية سواء داخل أروقه مجلس الأمن أو الجامعة العربية وما ينشر في الإعلام والمؤتمرات الدولية هذا شكل وما يفعل من تحت الطاولة أصلًا، حتى أن سياسة أمريكا معروفة تتواصل وتدعم كل الأطراف لكن ما يفعل من تحت الطاولة أمر آخر.

وتابع: “فرنسا ربما تشتغل وتابعنا الملف المشروع الفرنسي من 2012 كانت تعمل على مشروع انفصال الجنوب الليبي عن الشمال، بل إن هناك مدخلًا في حوض خليج سرت لإقليم الجنوب؛ لأن مسألة المستعمرات السابقة موضوع التشاد والنيجر والجنوب الليبي”.

وفي الختام أفاد أن الأجندات المختلفة للدول المتصارعة في المشهد الليبي لا يتم الحديث عنها في الاجتماعات الرسمية، وهي عبارة عن ديبلوماسية وكلام مقول، لكن ما تقوم به أجهزة المخابرات ومراكز صنع القرار هو شيء مختلف؛ لأن كل دولة ترى مصالحها.

