«المشاي» يناقش خطط الكهرباء لمجابهة أزمة الشتاء

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الأحد، بمقر الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وبعض من المدرين العامين بالشركة.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الأعمال المنجزة من قبل الإدارات التشغيلية والفنية بالشركة ومناقشة الخطط الموضوعة والأعمال التي تم تنفيذها لمجابهة الدروة الشتوية.

ومن جانبه، شدد المشاي، على ضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة الإسراع بإكمال أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية التي يتم تنفيذها حاليا وإدخال قدراتها الإنتاجية على الشبكة لمنع إنقطاع الكهرباء خلال موسم الشتاء مع الوضع بالحسبان ووضع خطط أخرى لمنع انقطاعه خلال الدروة الصيفية القادمة .

ومن جانبهم، استعرض مديرو الإدارة العامة بالشركة، الأعمال المنجزة من قبلهم وتأكيدهم أن إدارات الشركة تعمل على قرب إدخال وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة، بعد إكمال أعمال العمرة الجسيمة (الصيانة الدورية) لها وهي الوحدتين الغازيتين الأولى والرابعة بمحطة الزويتينة والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية وكذلك الوحدتين الغازيتين الأولى والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية والوحدة الأولى بمحطة مصراته المزدوجة تليها محطة الجبل الغربي “الرويس” بواقع وحدتين انتقالاً محطة الزهرة وجنوب طرابلس واستهداف بعض وحدات التوليد الأخرى في محطات شمال بنغازي والزويتينة ومحطة الخمس لتدخل قريبا لأعمال عمرة جسيمة .

ختاماً، أثنى المشاي، على الجهد والعمل المتواصل والملحوض من قبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء والتزامهم بتنفيذ الخطط الموضوعة التي من شأنها تحقق استقرار الشبكة الكهربائية بالبلاد.