الفارسي: العجز عن توفير احتياجات المواطن الليبي سيدفعه للخروج والثورة على كل الأوضاع

ليبيا – قال يوسف الفارسي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الليبي إن الوضع الشعبي بصفة عامة يعاني من احتقان شديد، حيال ما يحدث في الوضع السياسي وتردي مستوى المعيشة وضعف دخول المواطنين.

الفارسي وفي تصريخات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الأوضاع في ليبيا تعاني من شلل تام على كافة الأصعدة، وأي تقدم يكون بالدفع الخارجي سواء من الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة.

واعتبر أن الضعف السياسي والاقتصادي والتنافس على السلطة وإهمال سيادة البلد فضلًا عن تحسين ظروف المعيشة، أدى إلى الجمود والشلل التام أمام الأزمات العالمية التي لم تكن ليبيا منها استثناء، سواء أزمة كورونا أو الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية، وهو ما زاد من مطامع بعض الدول التي تنتهك سيادة ليبيا بشكل يومي.

وبين أن الشعب الليبي أصبح محبطًا ويفكر في قوت يومه، بعد أن يئس من التغيير السياسي والاستقرار، وأن العجز عن توفير احتياجاته مع هذه الأزمات الاقتصادية المتتالية سيدفعه للخروج والثورة على كل الأوضاع.

وقال الفارسي: “إن الحديث الأممي والاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة على تشكيل حكومة ثالثة بدلًا من حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا سيشجع الناس على النزول إلى الشارع، لعلمهم أن من في السلطة لم يعد يجد دعمًا دوليًا لبقائه وبالتالي لن يدعموه في حالة القمع والانتهاكات”.

