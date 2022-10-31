بوراص: الكل يبحث عن دور له في المستقبل ليمارس دور الوصاية على مصالح الدولة الليبية

قالت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص إن “القمة العربية مجرد تنافس على أدوار وهمية لن تقدم شيئا لشعوب المنطقة بشكل عام ولليبيا بشكل خاص. خاصة بعدما أسفر الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني في كافة أرجاء العالم عن حقيقة ضعف الأنظمة القومية التي تغذي شعوبها بالفكر وتحرمهم من الحياة وتفتح لهم أبواب الهجرة والتجارة غير المشروعة والتجنيد.“

وأوضحت بوراص في تصريحات صحفية ، أن ” ادعاء الدول الإقليمية بأنها تقوم على مساعدة الليبيين حجة تآكلت مع حقيقة الصراع الاقتصادي المعني بالغاز والنفط والحدود البحرية، فالكل يبحث عن دور له في المستقبل ليمارس دور الوصاية على مصالح الدولة الليبية في ظل تعطش القادة الليبيين للبقاء على سدة الحكم”، وفق قولها.

وتابعت قائلة: “ومع هذا نتمنى أن يحدث هذا اللقاء تأثيرا إيجابيا بعيدا عن التحجج بليبيا لشعوب المنطقة على مستوى التجارة وحرية التنقل والتعلم وضبط الحدود ومنع تدفق المتطرفين والجرائم العابرة للحدود وتجارة المخدرات والسلاح والإرهاب”، على حد قولها ..