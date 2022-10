البخبخي: المبعوث الأممي لديه قدر من الدعم والغطاء لم يتمتع به الكثيرون من قبل وهذه فرصة له

ليبيا – اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي المقرب من تيار المفتي المعزول الغرياني أن أولى القراءات لقرار مجلس الأمن هو نشوء نوع من الوحدة في الموقف الدولي من البعثة، فقد كان هناك نوع من المناكفة سابقًا، بالأخص من طرف روسيا في قضية التمديد، وكانت الفكرة تقوم على 3 أشهر والآن التمديد أخذ فترة عام.

البخبخي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا يدل على أن روسيا إلى حد ما تعلقت بنصر زائف ولكنه معنوي وهو غياب ستيفاني ويليامز والمبعوث الممثل للولايات المتحدة، ووجود مبعوث إفريقي يعني ربما قد ترى فيه نوعًا من تحقيق الانتصار، لكن هذا في حقيقة الأمر ليس إلا انتصارًا زائفًا.

وأفاد أن المبعوث ستتضح حقيقته خلال الفترة القادمة ومقاربته لدى إدراكه للمسألة الليبية، ومن ثم من حقيقة الذي يمثل الضغط الحقيقي، والذي يبدو في ظاهر الأمر أنه ما زال الطرف الأمريكي والبريطاني بحكم التعليم والثقافة الإنجليزية أنه الطرف الأقوى وإن كان لا يستطيع أحد أن يغفل عن تأثير الموقف الفرنسي بحكم الثقافة الفرنسية والبعد السنغالي في العملية، معتبرًا أن البعد الروسي الذي استكان هذه المرة ليس أكثر من انتصار زائف.

وأضاف: “النقطة الأخرى التي أبانها هذا التنازل أن هناك نوعًا من المرونة، المبعوث هذه المرة لديه قدر من التضامن الدولي بغض النظر عن المنهجية أو المقاربة، لكن من حيث المبدأ هذه المرة في تقديري يبدو أن لديه قدرًا من الدعم والغطاء لم يتمتع به الكثيرون من قبل، وهذه فرصة للمبعوث والتحدي الرئيسي الإحاطة الأولى أبانت عن رؤيا فيها قدر من الإضرار لطبيعة الانسداد، وأن القوة المتوقع منها حل الانسداد قوة ما زالت على خلافات عميقة وحالة الجمود وممتنعة عن مقاربة التوافق، ولكن إشكالية الإصرار، سواء في خطاب الأممي أو الذي جاء من خلال مجلس الأمن أو ما صدر كذلك في بيان اجتماع لندن والذي ضم الأطراف الخمسة”.

كما استطرد: “قضية الموقف اليوم وقرار مجلس الأمن 26 -56 يؤكد نوعًا من وحدة الموقف، أقله دعم البعثة، وهذا لم يتسنَّ للبعثة. فكرة 3 أشهر والسنة! تعطي فرصة لمبعوث الأمين العام نوعًا من الإحساس والدعم الشعوري أن هناك قدرًا من الدعم ولن يكون هناك قدر من الاعتراض أقله في قضية الانطلاق في الموقف ذاته لحد ما فيها قدر من الواقعية والمقاربة هي محطة التساؤل، كيف سيقارب الأزمة؟ هل سيلجأ لمجلسي الانسداد عقيلة صالح والمشري وينطلق من ذات النقطة؟ إذا استمر هذا المنوال والمقاربة نحن نتحدث عن انسداد ربما ما يجب النظر إليه هو كيف يمكنه مقاربة هذه الأزمة على أساس من تهميش الأطراف”.

ولفت إلى أنه الآن الفرصة لإنجاز قدر من الضغوط الأمنية على المبعوث العام فهناك قوى مناهضة لفكرة القاعدة الدستورية في ذاتها والانتخابات الرئاسية وقوة من داخل البناء الأساسي معنية بالانتخابات، وهنا الحديث هو عن برلمانيين ضد التمديد والـ 64 من أعضاء مجلس الدولة التي بإمكانها أن تتقدم الصفوف وتظهر أن المؤسسات في حقيقة الأمر ليست على وحدة موقف وتعيش خلافًا ومختطفة من رئاستيها.

وتابع: “القوة المؤسسة المناهضة والمؤيدة للعمل الانتخابي والقانون رقم 4 وتجاوز فكرة القاعدة الدستورية، لدينا قوة سياسية بإمكانها أن تظهر لمبعوث الأمين العام أن المؤسسات ليست مختلفة مطلقاً كما يصور وأنها واحدة في موقفها وبإمكانها التوافق. عند الحديث عن انتفاضة الشارع أو ثورته، هذا أمر شديد التعقيد، الشوارع لا تنطفئ أحيانًا قد تكون قشة قصمت ظهر البعير. الثورات أمر شديد التعقيد والقدرة على التحشيد لرقم يمكنه التأثير لا نمتلكه”.

وكشف أن هناك مبادرة أعلن عنها الحبيب الأمين وستضم قدرًا كبيرًا من النخب الفاعلة وذات الوزن الثقيل في محاولة لتحريك الحدث وليس الشارع.

البخبخي أكد على ضرورة أن تقوم لجنة عودة الأمانة بدور كونها تمتلك قدر من الحيادية ولها قدرة على التواصل وتصعيد الموقف تجاه الضغوطات على المبعوث نحو حل عملي.

واختتم بالقول: “ما جاء في قرار مجلس الأمن الفقرة الرابعة ومحاولة تسويق قراءة مشوهة تتحدث عن خارطة الطريق نحو حكومة موحدة وقادرة، هذه القراءة غير صحيحة والفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن تتحدث عن حكومة تنجز من خلال الانتخابات والفقرة شديدة الوضوح”.

Shares

The post البخبخي: المبعوث الأممي لديه قدر من الدعم والغطاء لم يتمتع به الكثيرون من قبل وهذه فرصة له first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية