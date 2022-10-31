«بلدي الزهراء»: نشكر «الضاوي» على جهوده في افتتاح طريق «مخطط الزهراء»

قدم المجلس البلدي الزهراء، الشكر إلى معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، على جهوده في افتتاح طريق مخطط الزهراء، متجاهلاً بدر الدين التومي وزير داخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة ومسؤولي حكومته.

وقال المجلس، في بيان له نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نشكر الضاوي على جهوده في تفعيل المشروعات داخل منطقة ورشفانة وتوفير الحماية اللازمة للشركة المنفذة”.

وأوضح المجلس، في بيانه:” افتتح عميد بلدية الزهراء، مساء الأحد، طريق مخطط الزهراء الذي حضره وزير الحكم المحلى في حكومة الدبيبة ووزير الإسكان والتعمير ووزير الموارد المائيه ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مصلحه الطرق والجسور والساده عمداء بلديات ورشفانة”.

ولفت البيان إلى الافتتاح، شارك فيه أيضا مدير الخدمات الصحية الجفاره وكذلك مديرو المكاتب والقطاعات والأجهزه الأمنية، حيث شدد الوزراء من خلال حفل الافتتاح، على ضروره العمل على تفعيل المشروعات المتوفقه وتقديم التغطيه الماليه الخاصه بتلك المشاريع وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات على مستوى بلديه الزهراء وبلديات ورشفانه بشكل عام”.