الكبير: إذا خرج الشارع الليبي بالآلاف وطالب بإجراء الانتخابات سترضخ الأطراف المحلية المعرقلة

ليبيا – علق الكاتب الصحفي عبد الله الكبير على قرار مجلس الأمن، معتبرًا أن الاختلاف ليس بكبير، وروسيا تمت الموافقة على شرطها ألا تستمر ستيفاني وليامز مبعوثة أممية أو كقائدة للبعثة في ليبيا حتى لو كانت بصفة مستشار، لذلك تم استبعادها، مشيرًا إلى أنها ساندت روسيا أن يكون المبعوث القادم أفريقي وتم تلبية الطلب ولم يعد أمام روسيا مجال للاعتراض على التمديد للبعثة لمدة عام كامل.

الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن هذه العوائق انتهت والباب أصبح مفتوح أمام مجلس الأمن أن يمدد للبعثة عامًا كاملًا، ووجود مبعوث جديد يقود مبادرة جديدة وسيسعى ويحاول وضع ليبيا على طريق الحل السياسي، الأمر الذي يحتاج لعام كامل حتى يعمل ويتواصل مع كل الأطراف ويطلع على الملف لكن التغيير لن يكون كبيرًا.

وأكد على أن الإرادة الدولية في الظرف الذي نحن فيه الآن هو العامل الحاسم؛ لأن العامل الحاسم الرئيس غائب وهو الشارع الليبي الذي لو خرج بالآلاف وطالب بإجراء الانتخابات سيرضخ الجميع بما فيهم الأطراف المحلية المعرقلة، لكن الشعب الليبي لا يريد انتخابات وهو صامت ويرى هذه “المسخرة”. بحسب قوله.

وأضاف: “العامل الدولي حاسم ولا أحد يستطيع أن يضغط على الأطراف الدولية ويجبرها على اتخاذ خطوات معينة، وقد لمسنا ذلك سابقًا بالاتفاقيات الاخيرة كجنيف والصخيرات وبإرادة دولية، لكن متى تتوافق الإرادة الدولية؟ كل الأجسام الموجودة الآن تنظر للمواقف والبيانات الدولية باهتمام شديد؛ لأن شرعيتها مستمدة من هذه المواقف الدولية بالتالي لا يملكون خيار إلا الترحيب سنرى خلال الأسابيع والشهور المقبلة عندما يبدأ باتيلي بالعمل ويقدم كل شهرين تقرير للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيعرضه على مجلس الأمن”.

كما أردف: “سنرى المواقف الدولية حينما يكون هناك توجه من باتيلي أو مبادرة قد لا ترضي بعض الأطراف السياسية التي ريما تسعى عن طريق حلفائها في الخارج للعرقلة أو محاولة وضع عقبات في طريق المبعوث الأمم،ي سنرى كيف يتصرف مجلس الأمن الدولي حيال أي عرقلة وعدم استجابة للمبعوث الأممي، في تقديري أنهم يستجيبون ولا أعتقد أن أحدهم بوسعه أن يعرقل، كما فرضت البعثة غسان سلامة أن يكون في ملتقى الحوار السياسي التمثيل لمجلسي النواب والدولة 13 لكل مجلس، واختار باقي البرلمان المؤقت الذي اختار السلطة الحالية من طيف سياسي اجتماعي ليبي واسع لم يستطع مجلس النواب أن يعترض ولا مجلس الدولة ولا أي شخصية تزعم أنها قوية وتملك الإرادة والسلطة إمام الإرادة الدولية والمجتمع الدولي كلهم خاضعون”.

ونوّه إلى أن المبعوث الأممي إذا استمر في نفس الخط الذي سبقه إليه أسلافه وهو الاعتماد على مجلس النواب ومجلس الدولة لن تكون هناك قاعدة دستورية.

ورأى أن الحل الخارجي دائمًا مؤقت والجميع ينتظر حل الآن ينهي هذه المراحل من الخارج وبانتظار مبادرة بالمبعوث الذي ربما سيعطي فرصة أخيرة للمجلسين، وبما أنه يعرف نقاط الضعف في المجلسين ويعلم أنهما متصدعان.

وفي الختام قال: “أعتقد أنه سيقوم بجمعهما معًا كل أعضائهم في قاعة واحده والآن طبقوا الإعلان الدستوري ولوائحهم الداخلية وأعطوني قاعدة دستورية ولوائح انتخابية وهذه آخر فرصة لهما وإذا أخفقت سيتجه بطريق آخر”.

