غميم: قرار مجلس الأمن “بداية النهاية” لحكومة الدبيبة

الوطن| رصد

علّق المحلل السياسي محمد غميم، على تدوينة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قال فيها إن قرار مجلس الأمن يؤكد على شرعية حكومته.

ونفى غميم في تصريحات صحفية صحة ما ذهب إليه الدبيبة، مؤكدا على أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع حكومته أصلا، بل وينهي وجودها، وفق تعبيره.

ووصف غميم إلى القرار بـ “بداية النهاية” لحكومة الدبيبة، منتقدا إدارة الدولة إعلاميا، حيث إنه لا جدوى من ذلك أمام الموقف الدولي الجامع.

من جهته اعتبر الدبيبة قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق، تأكيد على أن حكومته جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية قبل الذهاب للانتخابات.