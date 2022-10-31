مصر: بنود “الوزاري العربي” لم تنص على مسؤولية حكومة الوحدة عن إدارة المرحلة الانتقالية

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، إن بنود إعلان الجزائر الذي جرى صياغته، الأحد، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الجزائر لم ينص على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

وفي تصريحات خص جريدة اليوم السابع المصرية، نفي أبوزيد، دقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الليبية حول حدوث مشادة بين وزير الخارجية، سامح شكري، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، تمكنت من خلاله الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح أمام القمة العربية تحمل إشارات توحي بمسؤولية حكومة الوحدة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

وقال أبوزيد إنه جرى “التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات ذات الصلة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها”.

وأكد أبوزيد أن موقف وزير الخارجية سامح شكري “كان قويا وواضحا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دورا في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير”.

وفي وقت سابق الأحد، صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن الاجتماع الوزاري العربي اختتم بالتوصل إلى توافق على جميع القضايا التي جرى طرحها، وعدم تأجيل أي بند، موضحا أن الأمور التي ستعرض على القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر ستكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يجر تأجيل أي من البنود للقمة.