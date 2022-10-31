بن قدارة: الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من أولويات مؤسسة النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” خلال مشاركته في قمة أبوظبي للطاقة: أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من أولويات المؤسسة.

وبحسب منشور صادر علي الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط أكدت فيه ماذكره “بن قدارة” خلال كلمته في اجتماع أبو ظبي على مواصلة دعم قطاع النفط والغاز، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تواجهها الأسواق العالمية.

وتابع رئيس مؤسسة النفط قائلا: استراتيجية مجلس إدارة المؤسسة تدعم قيادة تحول واقعي وعملي في مجال الطاقة.

مؤكدا، ستعمل المؤسسة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ إستراتيجية التحول وتحويلها لواقع.