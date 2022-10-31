«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى بطرق خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم خصوصا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحلي زوراة وطرابلس، وتكون شمالية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سـرعتها بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى هادي.

– درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.