تنفيذاً لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء.. التومي يجري زيارة ميدانية لمناطق طوق طرابلس

العنوان-طرابلس

أجرى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي، زيارة ميدانية لمنطقة سهل الجفارة؛ وذلك لبحث المواضيع الخدمية والأمنية بالمنطقة، حيث رافقه خلالها عدد من وزراء حكومة الوحدة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أمس الأحد، عقد التومي اجتماعاً موسعاً خلال هذه الزيارة مع عمداء بلديات منطقة الجفارة نوقش خلاله المهام والواجبات الأمنية لمديرية أمن الجفارة المساندة للخدمات التي تقدمها البلديات

وعلى هامش الاجتماع قام التومي بافتتاح طريق الزهراء الجديد للحد من الازدحامات المرورية وربط شبكة الطرق لتسهيل حركة التنقل على الطرقات العامة.

كما أجرى التومي جولة ميدانية لمستشفى الزهراء، مثنيا على الدور الايجابي لنقطة الشرطة بالمستشفى من تلقي البلاغات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

كما أشرف التومي خلال الجولة على تخريج دفعة جديدة لصالح فرع جهاز الحرس البلدي بالجفارة.

ورافق التومي خلال الزيارة وزير الاسكان والتعمير، ووزير الموارد المائية، ووكيل وزارة الرياضة، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، وذلك تنفيذاً لبعض مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوزراء.

وأوضحت الداخلية أنه “عقب انتهاء الجولة الميدانية ببلدية الزهراء، تم التوجه بعد ذلك لبلدية تاجوراء، اطلع خلالها التومي على بعض الإنشاءات القائمة المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين”.

مؤكداً على دور مديرية أمن تاجوراء ومراكز الشرطة التابعة لها في المحافظة على الأمن وحماية وحراسة المنشآت والمقار الخدمية في عمل تكاملي مع البلدية ينعكس أثره الإيجابي على خدمة المواطن بالمنطقة.