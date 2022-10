الدرقاش: أردوغان يخوض حرباً سياسية وثقافية ضروس لاستعادة الهوية الإسلامية

ليبيا – أرجع مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة سبب مافيه تركيا من علمانية وبعد عن الدين إلى تعاليم أتاتورك الذي اتخذ من خيانة العرب للدولة العثمانية مبرراً للانسلاخ عن الإسلام بحجة أنه دين العرب،على حد قوله.

الدرقاش الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،أضاف :” من يقود تركيا اليوم ورث دولةً علمانية يحاول العودة بها إلى الاسلام من جديد وهو يخوض حرباً سياسية وثقافية ضروس لاستعادة الهوية الاسلامية وقد استطاع النجاح في نواحي عدة منها رفع الحظر عن الحجاب وعن التعليم الديني وأمور كثيرة أخرى ولا شك لازال أمامه الكثير للتغيير”.

وزعم الدرقاش قائلاً:” لا يمكن مقارنة هذه التجربة بتجربة آل سعود الذين ورثوا بلاد الحرمين يلتزم أهلها بالدين بشكل يقل نظيره في العالم الاسلامي فماذا فعلوا بهذه البلاد؟”.

