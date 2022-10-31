«مبعوث ماكرون» لـ«الحداد»: نعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير”، إن بلاده تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها، مشددا على أن باريس تدعم جهود النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان بالمنطقة الغربية محمد الحداد، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير”، والسفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، والوفد المرافق لهما، الأحد، بمكتبه بطرابلس.

ورحّب الحداد بالمبعوث الفرنسي والوفد المرافق له، وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد المبعوث، دعمهم الجهود التي يبذلها “الحداد” من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها.

وأكد أن فرنسا تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها الإجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها.