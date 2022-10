ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سالم الغزال إن المظاهرات في العديد من المدن وإن لم تنل الحظ الكافي بعد من الدعم الإعلامي، فهي مهمة ولا يمكن تجاوزها، إذ إنها تحرك المياه الراكدة وتعمل على توصيل رسائل غاية في الأهمية، أن الشعب غير راضٍ عما يحدث من تدوير للأزمة.

الغزال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الشعب الليبي أدرك أن الحلول الترقيعية لن تنهي الأزمة، ولا بد من إحالة الطبقة السياسية الفاسدة إلى قبضة العدالة لاستعادة الأموال المنهوب، وتفكيك المليشيات عن طريق اللجنة العسكرية (5+5) تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعيدًا عن التزوير وشراء المقاعد والمناصب بالملايين.

وتابع قائلًا: “إن العديد من المناطق والمدن الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي وإقليم برقة عانت من الظلم والقهر والتهميش خلال عقود، وهي تمثل الآن الطبقة المغلوب على أمرها بسبب المركزية، وهي التي لا تمتلك شيئًا من إيرادات ثرواتها ولن تخسر شيئًا في مواجهة الاستبداد والإفقار المنظم، وفي مواجهة الطبقة السياسية التي أثرت بطرق غير مشروعة ونهبت المليارات من المال العام”

واعتبر أن دائرة المظاهرات والحركات الغاضبة إذا توسعت سينتج عنها وعيًا مناهضا للسياسات القمعية والاستبدادية للنظام الحاكم بقوة السلاح، التي اتبعت منهجًا غير ديمقراطي في إدارة شؤون البلاد، لأنها لا تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا بالعدالة في توزيع الثروة والموارد، ولا تمتلك في الأساس نظرية سياسية للدولة المدنية.

وأكد الغزال أن المسيطرين على السلطة في العاصمة طرابلس سيضيقون الخناق على المظاهرات فيها شيئًا فشيئًا، بفعل القمع المفرط من قبل المليشيات، والتي قد تكون تداعياتها المجتمعية محركات ودوافع نحو حراك شامل ينهي هذا الوضع.

Shares

The post الغزال: لا بد من إحالة الطبقة السياسية الفاسدة إلى قبضة العدالة لاستعادة الأموال المنهوبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية