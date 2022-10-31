أوزجان: مصر ناقمة على تركيا بسبب الاتفاقية مع حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

علّق الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفى أوزجان، على إعلان مصر توقف المفاوضات مع الجانب التركي، مبينا أن طريقة القاهرة كانت منذ البداية باردة في ملف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال أوزجان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن مصر لا تريد التخلي عن دورها في المحافل الدولية، وخاصة موقفها من الملف الليبي، مضيفا أن اتفاقية حكومة عبدالحميد الدبيبة مع أنقرة جعلت مصر ناقمة على تركيا.

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، عن توقف الجلسات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، بعد انعقاد جولتين منها، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي، رغم ما أحرزاه من تقدم في تطبيع العلاقات على مدار عامين.

وبرر وزير الخارجية المصري، عدم استئناف مسار المباحثات مع تركيا بقوله إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا، مؤكدا أن “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.