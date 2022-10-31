وليد اللافي: الدعم الذي تلقيناه من الجزائر كفيل بمساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة

أكد وزير الاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، أن مخرجات القمة العربية، ستكون إيجابية وقريبة من رؤية الشعب الليبي، في أولوية الحل من خلال الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وقال اللافي في تصريحات صحفية، إن موقف الجزائر منسجم مع إرداة الشعب الليبي، الراغب في الذهاب مباشرة للانتخابات، وهذا محل تقدير بالنسبة لنا.

وبين اللافي أنه على تواصل بشكل مباشر مع الرئاسة الجزائرية، وكافة أوجه التعاون بيننا تسير بشكل إيجابي.

وأشار اللافي إلى أن الدعم الذي تلقيناه من الجزائر، كفيل بمساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة.