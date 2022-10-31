القمة العربية.. الرابعة في الجزائر والـ49 في 8 عقود

تستضيف الجزائر، الثلاثاء، رابع قمة عربية في تاريخها على مستوى القادة في دورتها العادية رقم 31، فيما تعد القمة الحالية الـ 49 في تاريخ القمم العربية خلال نحو 8 عقود، كما عقدت 10 قمم عربية إفريقية وأوروبية وكذلك عربية أمريكية.

وتأتي القمة بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقررا عقدها في مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة كورونا، حيث عقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون.

وتأتي القمة الحالية وسط تحديات وظروف معقدة تشهدها المنطقة العربية، إضافة لوضع عالمي مضطرب جراء حرب أوكرانيا وتداعياتها من أزمة طاقة وغذاء.

4 قمم سابقة في الجزائر:

• قمة 1973

• القمة الطارئة 1988

• قمة 2005

• قمة 2022

50 قمة عادية وطارئة واقتصادية:

1- “أنشاص” الطارئة بمصر مايو 1946

2- بيروت الطارئة نوفمبر 1956

3- القاهرة يناير 1964

4- الإسكندرية سبتمبر 1964

5- الدار البيضاء سبتمبر 1965

6- الخرطوم أغسطس 1967

7- الرباط ديسمبر 1969

8- القاهرة الطارئة سبتمبر 1970

9- الجزائر نوفمبر 1973

10- الرباط أكتوبر 1974

11- الرياض الطارئة أكتوبر 1976

12- القاهرة أكتوبر 1976

13- بغداد نوفمبر 1978

14- تونس نوفمبر 1979

15- عمان بالأردن نوفمبر 1980

16- فاس بالمغرب نوفمبر 1981

17- فاس الطارئة بالمغرب سبتمبر 1982

18- الدار البيضاء الطارئة أغسطس 1985

19- عمان الطارئة نوفمبر 1987

20- الجزائر الطارئة يونيو 1988

21- الدار البيضاء الطارئة مايو 1989

22- بغداد الطارئة مايو 1990

23- القاهرة الطارئة أغسطس 1990

24- القاهرة الطارئة يونيو 1996

25- القاهرة الطارئة أكتوبر 2000

26- عمان مارس 2001

27- بيروت مارس 2002

28- شرم الشيخ مارس 2003

29- تونس مايو 2004

30- الجزائر مارس 2005

31- الخرطوم مارس 2006

32- الرياض مارس 2007

33- دمشق مارس 2008

34- قمة الكويت الاقتصادية والتنموية ینایر 2009

35- الدوحة مارس 2009

36- سرت أكتوبر 2010

37- قمة شرم الشيخ الاقتصادية والتنموية يناير 2011

38- بغداد مارس 2012

39- قمة الرياض الاقتصادية والتنمویة ینایر 2013

40- الدوحة مارس 2013

41- الكويت مارس 2014

42- شرم الشيخ مارس 2015

43- نواكشوط يوليو 2016

44- الأردن مارس 2017

45- الظهران السعودية أبريل 2018

46- قمة بیروت الاقتصادية والتنموية یناير 2019

47- تونس مارس 2019

48- مكة الطارئة مايو 2019

49- قمة الجزائر المرتقبة نوفمبر 2022

أهمية قمة الجزائر

الأكاديمية العراقية المتخصصة في العلاقات الدولية، زمن ماجد عودة، قالت إن القمة العربية تعقد في ضوء رغبة الجزائر لاستعادة مكانتها المحورية في المنطقة واستعادة دورها في حل الأزمات وطرح مبادرات السلام.

وأضافت أستاذة العلوم السياسية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أهمية القمة العربية تأتي كونها الأولى بعد غياب 3 سنوات بسبب أزمة جائحة كورونا، وكذلك مناقشة ملفات ذات أهمية كبيرة للمنطقة العربية منها في ضوء أزمات دولية أكثر تعقيدا.

وأوضحت أن مسألة الأمن الغذائي يعد من أولويات القمة إذ جاء في 24 توصية تؤكد على ضرورة صياغة وضع خطط واستراتيجيات تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة لاسيما بعد التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأمن الغذائي والصحي في المنطقة، ومن ثم التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي للمنطقة العربية.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية تعد أيضا من القضايا المحورية في المنطقة، وسيتم التأكيد على أهمية الوحدة العربية ودعم القضية الفلسطينية، وبحث سبل حل العديد من الأزمات السياسية التي تعاني منها الدول العربية ولاسيما الأزمة الليبية الداخلية والأزمة السورية واليمنية، وكذلك مناقشة ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.