تيار أبو سهمين: أقمنا حوارية عن التحرش الجنسي في المدارس

أعلن ما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، الذي يقوده نوري أبو سهمين، أنه أقام جلسات حوارية عن التحرش الجنسي في المدارس.

وقال التيار، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عٌقدت بمقر تيار يا بلادي الحوارية الثالثة ضمن برنامج العودة الآمنة للمدارس الذي يشرف عليه مكتب النشاط بالتيار وبمشاركة عدد من المهتمين بالتعليم وتطويره وما يتعلق به”، بحسب وصفه.

وأضاف “كان موضوع هذه الحوارية يتحدث عن الاعتداء الذي يتعرض له الأطفال في المدارس سواء في صورة عنف جسدي أو تحرش جنسي، وقد عرضت الأخصائية الاجتماعية وطالبة الماجستير آمال رمضان مادة بحثية وتوجيهية تتعلق بهذا الموضوع ترشد من خلالها أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية وتطرح حلول عملية لتوعية الأطفال وحمايتهم من مثل هذه الاعتداءات”، على حد قوله.

وتابع “تم ضمن هذا برنامج العودة الآمنة للمدارس في حواريات سابقة نقاش الكتاب المدرسي وما يتعلق بتوفيره والغذاء الصحي في المقاصف المدرسية وقد تم تلخيص الحواريات على شكل توصيات ستقدم للجهات ذات الاختصاص لتقوم على تنفيذها أو الاسترشاد بها في وضع خططها لتطوير العملية التعليمية”، وفقا لتعبيره.