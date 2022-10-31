مصر تمنع محاولات منح حكومة الدبيبة دور في إدارة المرحلة الانتقالية

العنوان-طرابلس

نفى الناطق باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، الأنباء المتداولة في وسائل إعلام ليبية عن اجتماع الجزائر بشأن التوافق المصري حول ليبيا.

وقال أبوزيد، في تصريحات صحفية: “لن ينص أي بند على مسؤولية حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات”.

ولفت أبوزيد إلى أن ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الوزاري في الجزائر يتسق تماما مع محددات الموقف المصري.

وأكد أنه تم التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وشدد أبوزيد على أنه تم الاتفاق على دعم الوصول لحل ليبي– ليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وأضاف أبوزيد، “إن موقف وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قوياً وواضحاً في مواجهة محاولات منح حكومة الدبيبة دور في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير”.